Fonseca non dimentica il Milan: "Club in difficoltà, avrei voluto avere più tempo per lavorare"

"Il periodo per il Milan è difficile, ma se guardiamo negli ultimi 10 anni i rossoneri hanno vinto il titolo solo una volta - ha commentato Fonseca -. Per me è stato un piacere allenare il Milan e mi dispiace davvero di non avere avuto tempo per continuare il mio lavoro". Nonostante la Supercoppa Italiana vinta dal suo erede sulla panchina del Diavolo, le difficoltà mostrate dalla squadra rossonera sono continuate anche dopo il cambio di guida tecnica: "La mentalità in Italia è completamente diversa da quella inglese, per esempio, dove al tecnico viene dato del tempo. Quello però è il modo in cui vivono il calcio lì".