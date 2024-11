Milan, Fonseca: "Il nostro è un problema difensivo e di motivazioni"

Vietato sbagliare per non perdere ulteriori punti dal gruppone di testa. E' questo l'obiettivo del Milan, che domani alle 18 riceve a San Siro la Juventus. "Non penso si debba parlare di pressione, ma di motivazione. È facile giocare con Inter, Real e Juve, lo è meno andare a Cagliari - ha spiegato Paulo Fonseca in conferenza stampa -. Dobbiamo avere sempre la motivazione. Siamo il Milan, abbiamo rispetto della Juve ma non paura. Domani vogliamo vincere". Su Theo Hernandez: "È un grandissimo giocatore, per me è il miglior terzino del mondo. Per me è un problema di adattamento. Abbiamo parlato in questi giorni, sta imparando cose che sono importanti. Questa settimana l'ho visto più concentrato che mai".