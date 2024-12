Milan, Fonseca: "Theo? Non faccio nomi ma ho parlato coi giocatori. Sono onesto, non eravamo all'altezza della storia del club"

Dall'esterno può sembrare che scarichi le colpe sugli altri...

Non sono preoccupato. Onestamente non sono preoccupato di quello che pensano gli altri. Se mi preoccupo di questo sarebbe difficile lavorare. Tutti pensano cose diverse, ma sono io che sono qui. Sono io com'è la squadra, come si vive la squadra, sono io che li vedo tutti i giorni come lavorano. Non posso onestamente stare ad agire in funzione di quello che le persone pensano. Io non chiudo mai gli occhi davanti al problema. Io affronto sempre e non mi nascondo. Se c'è, io sono qui per risolverlo. In tutte le squadre, in tutte le famiglie ci sono problemi. Noi siamo una famiglia e i problemi sono normali.