Fonseca: "Potevamo farne 6 o 7. Equilibrati: bene sia dietro che davanti"

Paulo Fonseca soddisfatto della rotonda vittoria sull'Empoli: "Abbiamo fatto una bellissima partita sia offensivamente che difensivamente. Siamo stati equilibrati in tutti i momenti, non solo abbiamo attaccato bene ma abbiamo mostrato anche sicurezza in difesa. Abbiamo vinto 3-0 ma potevamo segnare 6-7 gol, dovremo migliorare anche questo aspetto". Il tecnico del Milan elogia il lavoro della squadra: "Come contro la Juventus ho percepito di essere in sicurezza, dietro non siamo mai stati in pericolo: questo equilibrio serve per poi attaccare meglio".