E' un Milan recidivo: e anche Theo Hernandez adesso rischia il posto

La buona notizia è che, con il mischione che si è creato lassù, un successo nel recupero contro il Bologna potrebbe perfino permettere al Milan di tornare in corsa anche per lo scudetto. La notizia cattiva, invece, è che in realtà non si vede la luce in fondo a un tunnel di gol subiti al replay (cross da sinistra, rete a destra) e che, dopo 16 partite tra campionato e coppa, questa lacuna così grande ed evidente ha tutta l'aria di non essere risolvibile in un amen. La verità è che ci sarebbe da chiedersi anche oggi chi stia dalla parte di Paulo Fonseca e chi no. Perché a volte la sensazione è che non si remi davvero tutti dalla stessa parte e che un atteggiamento così passivo e disinteressato altro non sia che l'innesco di una bomba che dalla prima giornata è sempre lì lì per scoppiare. Eppure nelle notti di gala squadra e allenatore sembrano la stessa cosa. Già, ma perché solo contro grandi avversari come Inter e Real Madrid?