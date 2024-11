Troppa fretta per Camarda. Cairo uguale Pianelli? Blasfemia...

FRETTA – L’esordio da titolare a Cagliari ha regalato a Francesco Camarda un salomonico 6 politico. Unanimità dunque nelle pagelle dei tre quotidiani sportivi (Gazzetta, Corsport e Tuttosport) e dei quattro principali generalisti (Corriere della Sera, Repubblica, Stampa e Giornale). Con tutti a sottolineare il suo salvataggio difensivo più che la pericolosità offensiva. In realtà l’impressione è che il baby-prodigio rossonero non sia ancora pronto per il grande salto. Ha fisico, tecnica e voglia di imparare ma nel mondo dei “pro” pare ancora molto acerbo. Tant’è vero che i suoi numeri con il Milan Futuro (la squadra che milita nel girone B della Serie C e che naviga nei bassifondi della classifica) sono davvero poverelli: 7 presenze (per un totale di 510 minuti giocati) e un misero golletto in campionato, un gettone e zero reti nella Youth League, la Champions giovanile. E pure l’anno scorso non è che Camarda avesse fatto sfracelli, visto che lo score ci consegna 41 presenze complessive, tra campionato e coppe, condite da 13 centri. Non esattamente una media strabiliante. Insomma, pensare che possa diventare il vice-Morata e risolvere i problemi dell’attacco milanista pare davvero, oggi come oggi, un azzardo.