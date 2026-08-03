Atalanta: De Ketelaere rientra dalle ferie, due giorni di test

03 Ago 2026 - 12:52
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E' tornato dalle tre settimane di ferie concesse ai nazionali che hanno partecipato ai Mondiali anche Charles De Ketelaere. E' l'ultimo degli otto giocatori dell'Atalanta presenti alla rassegna iridata a tornare: il belga, infatti, ha concluso la manifestazione per ultimo, tra i suoi compagni, arrendendosi nei quarti di finale contro la Spagna campione nonostante il suo gol del pari temporaneo. Per De Ketelaere al Centro Sportivo Bortolotti due giorni di visite mediche e test fisico-atletici. Dovrebbe tornare in gruppo in tempo per la seduta di allenamento aperta al pubblico allo stadio di Bergamo martedì sera alle 19.

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