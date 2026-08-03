Atalanta: De Ketelaere rientra dalle ferie, due giorni di test

E' tornato dalle tre settimane di ferie concesse ai nazionali che hanno partecipato ai Mondiali anche Charles De Ketelaere. E' l'ultimo degli otto giocatori dell'Atalanta presenti alla rassegna iridata a tornare: il belga, infatti, ha concluso la manifestazione per ultimo, tra i suoi compagni, arrendendosi nei quarti di finale contro la Spagna campione nonostante il suo gol del pari temporaneo. Per De Ketelaere al Centro Sportivo Bortolotti due giorni di visite mediche e test fisico-atletici. Dovrebbe tornare in gruppo in tempo per la seduta di allenamento aperta al pubblico allo stadio di Bergamo martedì sera alle 19.