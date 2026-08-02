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Addio a Franco Baresi: il Milan vuole intitolargli la Curva Sud, Milano lo propone per il Famedio

Le iniziative per ricordare per sempre Franco Baresi. Proposte per intitolargli la Curva Sud e l'iscrizione al Famedio del Monumentale di Milano

02 Ago 2026 - 10:25
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Milan e Milano stanno studiando alcune iniziative per ricordare per sempre Franco Baresi, storica bandiera rossonera scomparsa venerdì. Il club di Gerry Cardinale valuta l'intitolazione della Curva Sud, sia nella struttura attuale di San Siro che nel futuro impianto che vedrà la luce entro il 2031. Questa scelta eviterebbe lungaggini burocratiche e non richiederebbe il benestare dell'Inter, mantenendo la denominazione ufficiale inalterata ma con un immenso significato per i tifosi. Altre strade portano al centro sportivo di Milanello o al complesso del Vismara per trasmettere il suo esempio alle giovanili.

Anche Milano si è attivata immediatamente per garantire a Baresi il massimo riconoscimento cittadino. Il primo cittadino Giuseppe Sala ha confermato l'affetto della metropoli sottolineando che "non solo una bandiera del Milan, ma un simbolo di dedizione e lealtà che ha reso grande questa città e l’Italia nel mondo. Milano lo ricorderà". Nel giorno delle esequie, previste martedì alle 11 nella Basilica di Sant’Ambrogio, è stato indetto il lutto cittadino con le bandiere a mezza asta.

Parallelamente, a Palazzo Marino è stata protocollata una richiesta bipartisan da parte dei consiglieri per iscrivere il nome di Baresi nel Famedio del Cimitero Monumentale. Se la commissione approverà la richiesta, il capitano rossonero si affiancherà ad altri giganti del pallone milanese già presenti. Nel Pantheon riposano infatti figure leggendarie come Giuseppe Meazza, Giacinto Facchetti, Cesare Maldini, il fondatore Herbert Kilpin e i presidenti Silvio Berlusconi ed Ernesto Pellegrini.

Franco Baresi, Cardinale e Sacchi comprano una pagina di quotidiano per ricordarlo

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© Rassegna Stampa | "La grande famiglia rossonera piange il nostro grande Capitano Franco Baresi. Ha incalzato i valori, il carattere e l'eccellenza di questo Club. Anche mentre affrontava la sfida più grande è stato vicino al Milan. La sua eredità durerà per sempre" Gerry Cardinale sulla Gazzetta dello Sport
© Rassegna Stampa | "La grande famiglia rossonera piange il nostro grande Capitano Franco Baresi. Ha incalzato i valori, il carattere e l'eccellenza di questo Club. Anche mentre affrontava la sfida più grande è stato vicino al Milan. La sua eredità durerà per sempre" Gerry Cardinale sulla Gazzetta dello Sport
© Rassegna Stampa | "La grande famiglia rossonera piange il nostro grande Capitano Franco Baresi. Ha incalzato i valori, il carattere e l'eccellenza di questo Club. Anche mentre affrontava la sfida più grande è stato vicino al Milan. La sua eredità durerà per sempre" Gerry Cardinale sulla Gazzetta dello Sport

© Rassegna Stampa | "La grande famiglia rossonera piange il nostro grande Capitano Franco Baresi. Ha incalzato i valori, il carattere e l'eccellenza di questo Club. Anche mentre affrontava la sfida più grande è stato vicino al Milan. La sua eredità durerà per sempre" Gerry Cardinale sulla Gazzetta dello Sport

© Rassegna Stampa | "La grande famiglia rossonera piange il nostro grande Capitano Franco Baresi. Ha incalzato i valori, il carattere e l'eccellenza di questo Club. Anche mentre affrontava la sfida più grande è stato vicino al Milan. La sua eredità durerà per sempre" Gerry Cardinale sulla Gazzetta dello Sport

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