Addio a Franco Baresi: il Milan vuole intitolargli la Curva Sud, Milano lo propone per il Famedio

Anche Milano si è attivata immediatamente per garantire a Baresi il massimo riconoscimento cittadino. Il primo cittadino Giuseppe Sala ha confermato l'affetto della metropoli sottolineando che "non solo una bandiera del Milan, ma un simbolo di dedizione e lealtà che ha reso grande questa città e l’Italia nel mondo. Milano lo ricorderà". Nel giorno delle esequie, previste martedì alle 11 nella Basilica di Sant’Ambrogio, è stato indetto il lutto cittadino con le bandiere a mezza asta.