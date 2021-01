Da Mandzukic a Tomori: il Milan allunga la panchina

MANOVRE ROSSONERE

Con l'arrivo di Tomori, alle prese in queste ore con visite mediche e firma, il Milan ha nei fatti concluso la sua campagna acquisti invernale con l'unico slot libero per un eventuale terzino sinistro in grado di fari rifiatare l'inamovibile Theo Hernandez. Oltre al centrale del Chelsea, Maldini e Massara hanno puntellato la rosa con gli inserimenti di Meité a centrocampo e Mandzukic in attacco allungando la rosa a disposizione di Pioli e consentendo al tecnico rossonero di avere maggiori alternative per affrontare le tre competizioni senza troppi affanni. Il Milan ha lavorato di fino, portando muscoli ed esperienza e coprendo le lacune che, anche a causa dei molti stop - tra coronavirus e infortuni -, erano sembrate evidenti soprattutto in occasione della sconfitta contro la Juve quando proprio le alternative in panchina a disposizione dei bianconeri avevano fatto la differenza.

Pioli adesso ha una rosa completa. Mandzukic è il perfetto vice-Ibra, può giocare alla bisogna anche da esterno sinistro ed è il giocatore ideale da inserire in corsa quando c'è bisogno di mettere centimetri in mezzo all'area per scardinare le difese più chiuse. Meité è l'alter ego ideale di Kessie, fin qui senza sostituti reali nel ruolo. Tomori può sostituire sia Kjaer che Romagnoli, ha forza fisica, rapidità e senso della posizione.

L'evidenza del salto in avanti si nota già dagli uomini a disposizione contro l'Atalanta: nonostante le assenze di Calhanoglu, Romagnoli e Bennacer, che fino a una settimana fa sarebbero state quasi insostenibili - anche se di fatto il Milan ha retto anche nel pieno dell'emergenza -, Pioli potrà schierare contro i bergamaschi una squadra di tutto rispetto e avere alternative in panchina di assoluto valore, da Rebic a Mandzukic fino ad Hauge e Krunic per arrivare, forse, a Tomori. Insomma, se gli assenti continuano a essere molti, i nuovi arrivati permetteranno al Milan di essere sempre e comunque competitivo. Perché anche dagli sforzi di mercato di questi giorni, la situazione è chiarissima: i rossoneri adesso ci credono davvero e vogliono correre fino in fondo per tutti gli obiettivi.