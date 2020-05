Coppa Italia, il Milan storce il naso: "Discutibile giocarsela in tre giorni dopo tre mesi fermi"

Il calcio è pronto a tornare in campo a metà giugno, ma non con la Serie A bensì con il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Tra le squadre impegnate c'è il Milan che, in casa della Juventus, partirà dall'1-1 dell'andata. Il club rossonero non ha preso benissimo la decisione di giocarsi il trofeo in tre giorni tra semifinale ed eventuale finale: "Sotto il profilo sportivo troviamo discutibile assegnare un titolo importante in così poco tempo dopo tre mesi di lockdown - ha commentato il presidente del Milan, Paolo Scaroni -. Capiamo il voler offrire partite di qualità, ma...".