Serie A: oggi il vertice Governo-Figc, 20 giugno data probabile per ripartire

C'è grande attesa per il summit tra il Governo e i vertici del calcio, in programma alle 18.30 in videoconferenza, decisivo per stabilire l'eventuale data della ripresa del calcio giocato. Al tavolo virtuale si siederanno il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e il suo staff, il presidente della Figc Gabriele Gravina, il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, quello della Lega B Mauro Balata, dei Dilettanti Cosimo Sibilia, Damiano Tommasi per l'Assocalciatori, Renzo Ulivieri per l'Assoallenatori e Marcello Nicchi per gli arbitri. La Lega Serie A vuole ripartire il 13 giugno ma secondo le ultime indiscrezioni si fa largo l'ipotesi del 20 giugno: in questo modo le squadre avrebbero anche nelle gambe quattro settimane di allenamento.