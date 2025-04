Conceiçao si sfoga: "Il mio futuro è preparare il derby, ma non c'è rispetto se si parla solo del prossimo allenatore"

Il Milan incassa una sconfitta dolorosa contro l'Atalanta e vede complicarsi i suoi piani per l'Europa. Adesso solo una vittoria nel derby, che vale l'accesso alla finale di Coppa Italia, potrebbe rendere meno amaro un finale di stagione davvero opaco per i rossoneri. Sergio Conceiçao lo sa, anche se vuole togliersi qualche sassolino dalle scarpe. "Il mio futuro è preparare la partita con l'Inter e provare a vincere la Coppa Italia. Non so da quanti anni qui non si vincono due titoli. Dopo la Supercoppa si è iniziato a parlare di chi arriverà al Milan. Per me va bene, ma non c'è rispetto se si parla sempre e solo del prossimo allenatore del Milan", ha detto il portoghese.