Conceiçao: "Milan, il problema non era l'allenatore. La dirigenza e Allegri hanno fallito". Poi avvisa Amorim

Poi l'ex allenatore dell'Al-Ittihad, intervistato da Dazn, è tornato sulla sua avventura in rossonero: "Al Milan sono rimasto sei mesi, durante i quali le cose sono andate… non direi proprio benissimo, ma siamo riusciti a vincere una Supercoppa e ad arrivare in finale di Coppa Italia. Amorim diceva poco tempo fa che il Milan ha vinto due campionati in vent’anni ed è vero. Una delle due coppe è la mia. E poi si è confermato che l’allenatore non era l’unico problema. Ovviamente ho avuto la mia parte di colpa e non voglio sottrarmi alle mie responsabilità, ma si è visto che Allegri e la dirigenza hanno fallito".