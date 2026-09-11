Lazio, Tavares non vuole mollare il primo posto: "Col Milan possiamo vincere"

Poi, tornando sul successo di Udine in rimonta, il portoghese ammette come sia stata una "prova molto positiva, anche perché è una squadra forte, molto fisica, e non è facile giocare contro di loro soprattutto in trasferta". Mentre sul rapporto con Gattuso sottolinea che "la qualità più grande del mister è la trasparenza, l'onestà e il fatto che sia molto diretto con noi. C'è sempre un grande rapporto di amicizia, è una persona sempre solare e allegra. Questo è positivo per il gruppo. È sempre fondamentale avere la fiducia dell'allenatore. Credo che ogni giocatore abbia bisogno di sentirsi importante attraverso le parole del tecnico. Sono molto contento che lui creda nelle mie capacità e che dica che ho un grande motore. Anch'io credo che sia così".