Lazio, Tavares non vuole mollare il primo posto: "Col Milan possiamo vincere"

11 Set 2026 - 13:18
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Nuno Tavares © instagram

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"Il Milan è una squadra che sta crescendo, sta giocando un buon calcio, ha giocatori di qualità e un allenatore molto bravo, che fa giocare bene la squadra. Siamo ben preparati e molto fiduciosi, perché abbiamo giocatori e uno staff che possono aiutarci a ottenere la vittoria. Penso che sarà una bella partita". Cosi Nuno Tavares, difensore della Lazio, ai canali ufficiali del club presenta la sfida contro il Milan.

Poi, tornando sul successo di Udine in rimonta, il portoghese ammette come sia stata una "prova molto positiva, anche perché è una squadra forte, molto fisica, e non è facile giocare contro di loro soprattutto in trasferta". Mentre sul rapporto con Gattuso sottolinea che "la qualità più grande del mister è la trasparenza, l'onestà e il fatto che sia molto diretto con noi. C'è sempre un grande rapporto di amicizia, è una persona sempre solare e allegra. Questo è positivo per il gruppo. È sempre fondamentale avere la fiducia dell'allenatore. Credo che ogni giocatore abbia bisogno di sentirsi importante attraverso le parole del tecnico. Sono molto contento che lui creda nelle mie capacità e che dica che ho un grande motore. Anch'io credo che sia così".

Infine un pensiero sul proprio rendimento con l'anno che è stato "molto importante per me, avevamo un modo di giocare più difensivo con Sarri. Ho dovuto migliorare sotto altri aspetti, oltre a quello difensivo, perché la stessa fase era fondamentale, cosi come saper gestire i ritmi della partita", conclude.

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