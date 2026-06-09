Conceiçao al vetriolo: "Milan, ora le cose vanno peggio. Allegri ha fatto meno punti di me, io ho vinto la Supercoppa"

Fresco di separazione con 'l'Al-Ittihad, Sergio Conceiçao è tornato a parlare in patria focalizzandosi anche sull'avventura al Milan. L'ex tecnico del Porto non le ha mandate a dire facendo espressamente riferimento alla stagione conclusa da poco che ha visto Allegri alla guida dei rossoneri: "Pensando al recente passato, si è rivelato che i sei mesi che ho trascorso al Milan sono stati piuttosto interessanti - le parole del 51enne nato a Coimbra -. Ora le cose vanno peggio. La struttura è cambiata, i dirigenti se ne sono andati e anche l’allenatore. Un tecnico esperto con un curriculum impressionante, già campione d’Italia: Massimiliano Allegri. Anche lui è stato esonerato ed è riuscito a ottenere meno punti di quanti ne avessimo conquistati noi".