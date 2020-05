Ciani: "Al Galaxy Ibra mi ha detto che odiava Cavani"

L'INDISCREZIONE

Ibrahimovic, nella sua carriera, ha odiato tre o quattro compagni, uno di questi era Cavani all'epoca della loro convivenza al Psg. A rivelarlo è stato Michael Ciani, che ha giocato in Italia e ha condiviso lo spogliatoio con il campione del Milan nel Galaxy, nella Mls, Secondo quanto riferito dal difensore francese a RMC Sport, Ibra non sopportava nemmeno che qualche compagno fosse troppo in confidenza con Cavani.

Ciani ha poi aggiunto: "O sei con lui o contro di lui. Ibra mi ha confidato che durante l'esperienza a Parigi si è trovato molto bene con Laurent Blanc e di non aver avuto problemi con gli altri compagni. L'unico con cui si è trovato male è stato Cavani. Nella sua carriera ha odiato solo tre o quattro colleghi - ha proseguito Ciani - nessun problema con gli altri.

Resta da capire quali siano stati gli altri che gli non stavano simpatici. Nessun dubbio su Guardiola, a cui non ha risparmiato parole poco piacevoli nella sua famosa autobiografia. Ma Pep è stato un suo allenatore e non un compagno. Di certo non doveva esserci un grande feeling con il difensore statunitense di origine nigeriana Onyewu con cui Ibra ebbe uno storico scontro violento durante un allenamento a Milanello.