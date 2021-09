Milan, Pioli: "L'entusiasmo per sopperire all'inesperienza. Speranze per Kjaer e Florenzi"

verso milan-atl. madrid

Il tecnico rossonero: "Vogliamo i primi punti europei. Nella mia testa il rapporto col Milan non ha scadenze"

Stefano Pioli sa che con l'Atletico Madrid sarà difficile: "Servirà mantenere alta la concentrazione per tutta la partita. Per fare il salto di qualità contano anche i particolari, la sconfitta di Liverpool ci è servita". Sulla formazione: "Giroud sta recuperando la condizione, per Kjaer e Florenzi decisivi gli ultimi allenamenti". Parole al miele sul futuro al Milan: "Nella mia testa il rapporto col club non ha scadenze". ansa

LE PAROLE DI PIOLI IN CONFERENZA

Il Milan è giovane sulla carta ma adulto in campo?

"Siamo stati bravi in questo percorso a sfruttare ogni situazione per migliorare. Siamo giovani sì, abbiamo dei vantaggi in questo e dove non arriviamo con l'esperienza dobbiamo arrivarci con l'entusiasmo, lo stesso che ci daranno i tifosi domani a San Siro".

Che gara si aspetta contro i campioni di Spagna?

"Sono preparati e hanno un grande allenatore, non sono certo in un momento no. Servirà giocare ad alto livello tecnicamente e mantenere la concentrazione per tutta la partita".

Cosa serve per arrivare a lottare alla pari con i top club in Champions?

"Bisogna alzare il livello sotto ogni punto di vista per essere competitivi con squadre molto forti. E i particolari fanno la differenza: per esempio a Liverpool ci hanno punito al primo errore, possiamo trarne grande insegnamento".

Come sta Giroud? E gli altri infortunati?

"I 45 minuti di La Spezia gli sono stati utili, la sua condizione migliorerà con le partite. Certo perdere due settimane di allenamenti ti condiziona. Per Kjaer e Florenzi saranno fondamentali gli allenamenti di oggi e domani, per quanto riguarda gli altri è più difficile: mi aspetto un ritorno dopo la sosta".

Quella di domani sarà un match importante anche in ottica qualificazione agli ottavi?

"Gara importante ma non decisiva, di sicuro vogliamo muovere la classifica del girone e cancellare gli zero punti".

Sulla crescita di Theo Hernandez.

"Le sue qualità offensive le conoscono tutti, sta crescendo anche dal punto di vista difensivo: contro lo Spezia ha giocato una delle sue migliori partite sotto questo aspetto. Sta raggiungendo livelli altissimi".

Sul suo futuro sulla panchina del Milan.

"Il rapporto che ho creato con club, giocatori e ambiente non ha scadenze. Abbiamo le stesse ambizioni ma ora pensiamo alla partita di domani, che è importante e da affrontare con energia ed entusiasmo".