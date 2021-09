Champions League, in esclusiva e in chiaro su Canale 5 Milan-Atletico Madrid

IN TV

Ecco il ricco programma delle reti Mediaset

Martedì 28 settembre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda in esclusiva in chiaro (e anche sul nostro sito Sportmediaet.it) il match valido per la seconda giornata di Champions League “Milan-Atletico Madrid”. Dallo stadio San Siro di Milano va in scena la sfida tra i rossoneri di Stefano Pioli, a caccia di punti dopo la sconfitta contro il Liverpool alla prima giornata e gli spagnoli di Diego Simeone, che hanno pareggiato contro il Porto. Telecronaca affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospite in studio Mino Taveri. afp

A seguire, sempre sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Massimo Oddo, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Non mancheranno immagini, highlights, gol e interviste ai protagonisti della prima giornata di Champions.

Per non perdersi nemmeno un minuto dello spettacolo della Champions, quattordici gare della seconda giornata (28 e 29 settembre) saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, tra cui spiccano “Shakhtar Donetsk-Inter” martedì 28 alle ore 18.45 e “Atalanta-Young Boys” mercoledì 29 alle ore 18.45. E grazie all’opzione “Diretta Champions” è possibile gustarsi tutti i goal in tempo reale. Mercoledì 29 settembre, su Mediaset Infinity il prepartita sarà condotto da Benedetta Radaelli, con Mino Taveri, Alessio Tacchinardi e Stefano Sorrentino.

A seguire, nel post-partita Champions su Mediaset Infinity ampia sintesi di “Juventus-Chelsea” con lo studio condotto da Benedetta Radaelli, con Alessio Tacchinardi, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Graziano Cesari.

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE

· Milan-Atletico Madrid, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

· Shakhtar Donetsk-Inter, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

· Ajax-Besiktas, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity

telecronaca: Michele Corti

· PSG-Manchester City, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Fabrizio Ferrero

· Lipsia-Bruges, in diretta in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo

· Porto-Liverpool, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Simone Malagutti

· Borussia Dortmund-Sporting Lisbona, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Raffaele Pappadà

· Real Madrid-Sheriff Tiraspol, in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity

telecronaca: Federico Mastria

· Diretta Champions, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE

· Atalanta-Young Boys, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity

telecronaca: Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese

· Zenit-Malmö, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity

telecronaca: Michele Corti

· Bayern Monaco-Dinamo Kiev, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Federico Mastria

· Benfica-Barcellona, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Raffaele Pappadà

· Manchester United-Villarreal, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Fabrizio Ferrero

· Salisburgo-Lille, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Alessandro Lettieri

· Wolfsburg-Siviglia, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo

· Diretta Champions, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity