Cardinale show negli Usa: urla "Forza Milan" davanti a Biden e cita Ibra

MILAN

I rossoneri protagonisti dentro e fuori dal campo: show a tinte rossonere

Pulisic in campo, Gerry Cardinale su un prestigioso palco a Washington: il Milan ha fatto parlare molto di se in America nelle ultime ore. Se l'attaccante è andato a segno nell'amichevole, poi persa, dagli Usa contro la Germania con un gran gol dalla distanza, il patron ha fatto decisamente qualcosa di più. Almeno a livello d'immagine. Precisamente si è assicurato il prestigioso premio Niaf 'Leonardo da Vinci' per la finanza e successivamente ha affermato con un fierezza un "Forza Milan" davanti a Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d'America.

Insomma è stato un vero e proprio show a tinte rossonere sul territorio americano: a far parlare è stato soprattutto Gerry Cardinale, imprenditore italiano americano (ha origini provenienti dall'Abruzzo, dalla Sicilia e dalla zona intorno a Napoli), che ha mostrato pubblicamente, ancora una volta, tutto il suo attaccamento al club meneghino con qualche interessante retroscena: "Possedere uno dei brand più storici di tutto il calcio europeo è un privilegio e un'esperienza unica - le parole sue parole -. Pochi giorni prima della conquista dello Scudetto, avevamo concordato li termini per l’acquisizione del Milan da parte di RedBird, ma abbiamo tenuto in sospeso l’annuncio dell’accordo fino a dopo la partita, per non distrarre la squadra né i tifosi. Ma mentre stavo lì in piazza del Duomo tra gli euforici milanisti, mi sono sentito trasportare indietro nel tempo, a 40 anni prima, e alla stessa sensazione che in qualche modo questa fosse casa mia".

Parole speciali pronunciate proprio davanti a Joe Biden, presidente degli Usa, e arricchite anche da una citazione 'presa' da Zlatan Ibrahimovic: "C'è un vecchio detto secondo cui sei bravo tanto quanto le persone che hai intorno o come ha detto di recente Ibrahimovic, 'l'individuo viene con il collettivo, e se il collettivo fa bene, allora il singolo farà bene'". Tutto ciò quando RedBird, proprietaria del Milan, si avvia a festeggiare il decimo anno di vita, vista la fondazione datata nell'anno 2014.