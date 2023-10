Usa, non basta un super-Pulisic: la Germania vince in rimonta

L'AMICHEVOLE

Rete spettacolare dell'esterno del Milan, ma i tedeschi replicano con Gundogan, Füllkrug e Musiala

Gol e spettacolo al Rentschler Field di East Hartford, in Connecticut, sede dell'amichevole tra Usa e Germania: vince 3-1 la formazione di Nagelsmann, ma può sicuramente essere contento Stefano Pioli in vista di Milan-Juventus. Il grande protagonista, in avvio, è infatti Christian Pulisic, che al 27' sblocca il risultato: partendo da sinistra, l'ex Chelsea si accentra e fa partire un destro che finisce all'incrocio dei pali. Dodici minuti dopo, però, Gündoğan pareggia i conti avventandosi su un pallone in area piccola lasciato da Sané e Turner. Risultano decisive, allora, le reti ravvicinate dei tedeschi nella ripresa: prima Füllkrug deposita in rete controllando il passaggio dell'ex interista Gosens al 58', poi l'autore del 2-1 diventa assistman e tre minuti dopo serve Musiala, libero di firmare il definitivo tris con un tocco a porta vuota. Buone indicazioni, però, per il Milan: Pulisic trova un capolavoro, mentre Musah gioca tutta la partita (rimediando un cartellino giallo al 57'). Scendono in campo, però, anche i bianconeri di Massimiliano Allegri della Nazionale a stelle e strisce: 65 minuti per Timothy Weah, mentre sono 75 per McKennie.