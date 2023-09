Camarda show in Youth League, il Milan travolge il Newcastle

YOUTH LEAGUE

Il baby attaccante rossonero realizza una doppietta e diventa il più giovane italiano di sempre ad aver segnato nella competizione. Lazio battuta in casa

Francesco Camarda, segnatevi questo nome. Il giovane attaccante del Milan Primavera è stato il protagonista assoluto della larga vittoria dei rossoneri (4-0) nella prima giornata dei gironi di Youth League contro il Newcastle (gruppo F) al Vismara, segnando una doppietta in 6 minuti nel primo tempo e diventando così, a 15 anni e 195 giorni, l'italiano più giovane di sempre ad aver segnato nella competizione.

Vedi anche Mercato Milan, Tonali ha nostalgia: lui sarebbe rimasto. E il Newcastle ingaggia un traduttore

Il record precedente era di Fabrizio Caligara, ex centrocampista della Juventus che andò in gol contro il Lione nel 2016 a 16 anni e 190 giorni. Anche Traoré e Zeroli tra i marcatori, poi un paio di assist del diciassettenne Filippo Scotti

Non è andata bene, invece, alla Lazio sconfitta per 2-0 in casa dall'Atletico Madrid nel gruppo E. Le reti spagnole portano la firma di Nino al 51' e al 65'.