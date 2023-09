Milan, Tonali ha nostalgia: lui sarebbe rimasto. E il Newcastle ingaggia un traduttore

MILAN

L'ambientamento dell'ex rossonero procede a rilento: i Magpies cercano di aiutarlo con la lingua

"Non mi sono svegliato la mattina e ho deciso di fare tutto questo all'improvviso. Al giorno d'oggi nessun calciatore può chiedere di andare in un club preciso". Musica e parole di Sandro Tonali che, in vista di Milan-Newcastle di stasera, l'ha fatto capire abbastanza chiaramente: fosse dipeso solo da lui, da Milano non se ne sarebbe mai andato. Lui, tifoso rossonero dentro, ha nostalgia eccome di Milanello. Pure di San Siro che "sarà l'emozione più grande della serata".

Andato via nel pieno di giugno per 70 milioni (+ 10 di bonus), Tonali ha di fatto finanziato gran parte del mercato estivo dei 19 volte Campioni d'Italia. Un addio, come evidenziato sopra, forse non dei più spontanei. Difficile da digerire un po' come il suo ambientamento a Newcastle. "Il passaggio è stato difficile, mi sono ambientato con difficoltà. Anche in campo cambia tutto, perché non senti quel feeling come quando conosci tutti i compagni e la lingua. Ma tutti sono stati dalla mia parte" ha ammesso lo stesso calciatore cresciuto nel Brescia. Parole pronunciate con chiarezza ma non senza un ghigno di sofferenza notato da tutti i presenti in sala stampa.

Non a caso lo stesso tecnico dei Magpies, Eddie Howe, è soccorso in aiuto del centrocampista, riferiscono dall'Inghilterra, ingaggiando un traduttore capace di trasferire, in lingua italiana, tutte le indicazioni tattiche dell'allenatore inglese. Insomma, dopo tre mesi Oltremanica l'ambientamento di Tonali procede a rilento. Dentro e fuori dal campo. Anche fuori dal terreno di gioco infatti, come facilmente immaginabile, Newcastle è ben differente da Milano "La prima sera nella nuova città ho chiesto cosa fare con la famiglia e non ho ricevuto le risposte che desideravo. Perciò sono andato in un pub, una cosa non solita per me". Forse una nuova abitudine, magari da coltivare un giorno nuovamente a Milano.