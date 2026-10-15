Milan, scatta l'ora di Camarda: a Salisburgo la prima occasione dopo due mesi di panchina

Tanta fiducia da non acquistare un altro nove ("Mi aiuta non avere altre opzioni, così se non c’è Gonçalo Ramos mando in campo lui. Deve sentire che è un vice-Ramos, non una terza scelta. Così crescerà più in fretta", aveva detto Amorim) ma non abbastanza per lanciarlo prima: Camarda ha vissuto nel limbo questo avvio di stagione. Soltanto due presenze per 8 minuti totali in campo: troppo poco anche per un'alternativa. A maggior ragione perché Ramos, il nove titolare dei rossoneri, non sta brillando in termini realizzativi. Per questo forse Amorim avrebbe potuto concedergli già più minutaggio.