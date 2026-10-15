Milan, in Austria la grande chance per il riscatto europeo: "Il Salisburgo è a pezzi"

Alle 18.45 il Milan scenderà in campo per la seconda giornata della League Phase di Europa League contro il Salisburgo e la formazione austriaca, reduce dal contestatissimo pari in campionato contro il GAK, arriva alla sfida contro il Diavolo in emergenza totale. Il sito ufficiale del club austriaco ha pubblicato infatti un punto sui giocatori infortunati e quelli in dubbio in vista della sfida contro i rossoneri e stasera potrebbero essere addirittura in 8 gli assenti, tanto che Tuttosport questa mattina ha titolato "Il Salisburgo è a pezzi".
Gli assenti
Enrique Aguilar (coscia), Justin Omoregie (caviglia) e Nikolas Veratschnig (ginocchio) non saranno disponibili per questa partita.
Tim Drexler (malato), Leandro Morgalla (malato), Damir Redzic (caviglia) e Christian Zawieschitzky (adduttori) sono in dubbio. Soumaila Diabate è tornato ad allenarsi dopo un lungo periodo di infortunio.
Le parole dell'allenatore
"Non vediamo l'ora di giocare questa partita di Europa League nel nostro stadio. Il Milan è una grande squadra nel calcio europeo e vanta una qualità immensa. Sarà un'altra sfida difficile per noi e ci prepareremo al meglio. Vogliamo rendere la vita il più difficile possibile al Milan e dimostrare durante la partita di essere una buona squadra: dopotutto, sono partite come queste che si preparano. Sarà anche una partita in cui adotteremo un ruolo diverso rispetto a quello che solitamente ricopriamo in Bundesliga. Giochiamo in casa e vogliamo cercare di entusiasmare il pubblico con il nostro stile di gioco".