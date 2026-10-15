Milan, in Austria la grande chance per il riscatto europeo: "Il Salisburgo è a pezzi"

15 Ott 2026 - 10:47
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Alle 18.45 il Milan scenderà in campo per la seconda giornata della League Phase di Europa League contro il Salisburgo e la formazione austriaca, reduce dal contestatissimo pari in campionato contro il GAK, arriva alla sfida contro il Diavolo in emergenza totale. Il sito ufficiale del club austriaco ha pubblicato infatti un punto sui giocatori infortunati e quelli in dubbio in vista della sfida contro i rossoneri e stasera potrebbero essere addirittura in 8 gli assenti, tanto che Tuttosport questa mattina ha titolato "Il Salisburgo è a pezzi".

Gli assenti

 Enrique Aguilar (coscia), Justin Omoregie (caviglia) e Nikolas Veratschnig (ginocchio) non saranno disponibili per questa partita. 
Tim Drexler (malato), Leandro Morgalla (malato), Damir Redzic (caviglia) e Christian Zawieschitzky (adduttori) sono in dubbio. Soumaila Diabate è tornato ad allenarsi dopo un lungo periodo di infortunio.

Le parole dell'allenatore

 "Non vediamo l'ora di giocare questa partita di Europa League nel nostro stadio. Il Milan è una grande squadra nel calcio europeo e vanta una qualità immensa. Sarà un'altra sfida difficile per noi e ci prepareremo al meglio. Vogliamo rendere la vita il più difficile possibile al Milan e dimostrare durante la partita di essere una buona squadra: dopotutto, sono partite come queste che si preparano. Sarà anche una partita in cui adotteremo un ruolo diverso rispetto a quello che solitamente ricopriamo in Bundesliga. Giochiamo in casa e vogliamo cercare di entusiasmare il pubblico con il nostro stile di gioco". 

Leggi anche

Endrick chiude a Milan e Roma: "Lotterò per restare al Real. In panchina parlavo con Dio"

videovideo

Ultimi video

00:33
Sarri: "Carnesecchi? Non gli perdono nulla" DICH

Sarri: "Carnesecchi? Non gli perdono nulla"

03:46
DICH GOLLINI POST ROMA-REAL 14/10 DICH

Roma, Gollini: "Difficile da spiegare, sicuramente fa molto male"

00:41
mch seedorf allenatore corinthians

Seedorf riparte dal Corinthians: la presentazione

00:49
DICH AMORIM 2 VIGILIA 14/10 DICH

Amorim: "Camarda è pronto, lui ama giocare nel Milan"

00:52
DICH AMORIM 1 VIGILIA 14/10 DICH

Amorim: "Le critiche sono normali in un grande club. La squadra migliora"

00:55
DICH PAVLOVIC VIGILIA 14/10 DICH

Pavlovic: "Felice e orgoglioso del rinnovo. Il modulo? Basta sapere cosa fare"

02:31
DICH SPALLETTI 1 VIGILIA VIGO 14/10 DICH

Juve, Spalletti: "Vogliamo vivere fino in fondo il percorso europeo, senza tensione"

01:07
DICH CONCEICAO VIGILIA VIGO 14/10 DICH

Conceiçao: "Dobbiamo migliorare tutti, serve fare il possibile per prenderci i tre punti"

00:41
DICH SPALLETTI 2 VIGILIA VIGO 14/10 DICH

Juve, Spalletti: "Fondamentale cambiare, abbiamo una rosa forte"

00:32
Europa League: domani Celta Vigo-Juventus

Europa League: domani Celta Vigo-Juventus

00:28
Europa League: domani Salisburgo-Milan

Europa League: domani Salisburgo-Milan

01:32
Amorim e Spalletti, pressione alle stelle

Amorim e Spalletti, pressione alle stelle

01:39
Champions, stasera serve una Roma "Real"

Champions, stasera serve una Roma "Real"

01:19
Inter, di chi è la colpa?

Inter, di chi è la colpa?

03:43
DICH CARNESECCHI: "DONNARUMMA' E' IL NOSTRO HAALAND"

Atalanta, Carnesecchi: "Donnarumma? È il nostro Haaland"

00:33
Sarri: "Carnesecchi? Non gli perdono nulla" DICH

Sarri: "Carnesecchi? Non gli perdono nulla"

I più visti di Calcio

Chivu: "Siamo consapevoli di quello che non va" DICH

Chivu: "Siamo consapevoli di quello che non va"

Torino-Udinese 2-1: gli highlights

Torino-Udinese 2-1: gli highlights

DICH AMORIM 1 VIGILIA 14/10 DICH

Amorim: "Le critiche sono normali in un grande club. La squadra migliora"

DICH MALEN PRE ROMA - REAL MADRID 13/10

Malen: "Ho chiesto scusa per l'espulsione, Real grande occasione"

Pepo Martinez da 4, incubo Bastoni e si salvano in pochissimi: le pagelle di Inter-Club Brugge

Juve, la collezione di gol sbagliati

Juve, mai dire gol: la galleria degli orrori bianconeri sottoporta è ricchissima...

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:27
Champions League: 'tipicamente mourinhesca', l'Équipe sulla vittoria del Real
Logo Manchester City
11:07
Caso Manchester City, la Premier accelera: c'è la data del verdetto
10:47
Milan, in Austria la grande chance per il riscatto europeo: "Il Salisburgo è a pezzi"
10:30
Inter, perché Carlos Augusto non è entrato contro il Bruges
Sede Inter
10:13
Inter, sirene dal Qatar per Oaktree: "Contatti preliminari"