"Buu" razzisti a Kessie, il Milan: "Il calcio dovrebbe unire, non dividere"

Dopo il comunicato del Verona sui cori razzisti rivolti a Kessie, arriva via social la posizione ufficiale del Milan sulla questione. Poche parole per ringraziare chi ha espresso la sua solidarietà al centrocampista rossonero e per condannare con decisione non solo gli episodi del Bentegodi ma tutti gli episodi di discriminazione, pubblicando anche un video con Kessie e Piatek che si abbracciano. "Vogliamo ringraziare tutti i club e gli appassionati di calcio che hanno mostrato il loro sostegno per Franck Kessie - si legge nel tweet- . Nel corso della nostra storia, abbiamo sempre onorato i valori dello sport. Ecco perché condanniamo ancora una volta, tutte le forme di razzismo e discriminazione: il calcio non dovrebbe dividere ma unire le persone".