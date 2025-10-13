Logo SportMediaset
Calcio

Spagna, Tebas: "Mondiali in inverno? Spero resti solo un'idea"

13 Ott 2025 - 19:18
"Infantino ha idee ogni mattina, a tutte le ore e in ogni discorso. Spero che sia solo un'altra idea, come il Mondiale per Club, aumentare il numero di squadre nazionali... Spero che rimanga solo un'idea". Così Javier Tebas, presidente de La Liga di Spagna, sull'ipotesi avanzata dalla Federcalcio internazionale di far disputare i mondiali in inverno. "Sono cose che vanno concordate con tutte le leghe - ha sottolineato Tebas - con campionati che si giocano tutti da agosto a maggio, Questo sconvolgerebbe il mercato audiovisivo e danneggerebbe notevolmente le competizioni. Non so se a Infantino importi". Il presidente dei club iberici ha anche parlato di Villareal-Barcellona, gara di campionato che il prossimo 20 dicembre si giocherà in un altro continente (a Miami) così come Como-Milan è prevista in Australia. "Non è questione di soldi, abbiamo l'abitudine di monetizzare tutto - ha sottolineato -. La NFL non viene a Madrid per i soldi, né la NBA va in Europa per denaro. Ci vanno perché costruiscono un marchio e creano nuovi tifosi. Noi abbiamo molti tifosi negli Stati Uniti, soprattutto quelli catalani. La priorità assoluta sono i tifosi del Villarreal che vogliono venire. Insisto, questo non è un progetto per cui puntiamo ai risultati economici. È come per le amichevoli che giocano i club. Giocheremo solo una partita all'anno. Questa è la nostra intenzione. Abbiamo qualcosa di buono in Europa, che è il calcio. Si tratta di promuovere la tradizione". 

