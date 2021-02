Berlusconi a sorpresa: "Negli ultimi mesi qualche volta ho tifato Inter..."  

LA DICHIARAZIONE

L'ex patron del Milan ha però voluto precisare che nel derby il suo cuore sarà tutto dalla parte rossonera

"Negli ultimi mesi sto sentendo il richiamo della mia milanesità. Mi è successo di essere davanti alla tv e di vedere della partite e mi sono ritrovato a tifare per l'Inter. Credo sia naturale per uno che ama la sua città ma ovviamente nel derby il mio cuore è milanista". Silvio Berlusconi non dimentica l'illustre passato da patron rossonero anche se l'amore per Milano lo spinge a simpatizzare anche per i cugini.

E l'affetto per i colori rossoneri si vede anche quando parla di Ibrahimovic: "Deve finire alla grandissima la sua carriera e gli consiglio di farlo al Milan”. Senza dimenticare la squadra attuale, il Monza, in piena corsa per la Serie A: "Siamo partiti male perché abbiamo avuto nove titolari con il covid, poi ci siamo ripresi. I ragazzi conoscono l’obiettivo e se Boateng smette di sbagliare i rigori penso che possiamo raggiungerlo", ha aggiunto scherzando.

Poi c'è anche un consiglio a Brocchi: "Ho visto che nelle ultime partite i nostri attaccanti, soprattutto Balotelli, hanno toccato troppi pochi palloni. Penso che serva un nuovo modo di giocare, un cambio di modulo, dobbiamo essere più coperti in difesa e ripartire velocemente e con più profondità. Contro il Monza si difendono tutti con tanti uomini quindi dobbiamo buttarci più spesso in area perché dove non è possibile fare gol possiamo trovare qualche rigore".