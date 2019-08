Bennacer: "Quando il Milan chiama non puoi dire di no"

"Quando il Milan chiama, non puoi dire di no. Devi solo andarci", così Ismael Bennacer ha commentato suo passaggio dall'Empoli in rossonero. Entusiasmo al massimo per le sue prime parole da giocatore del Milan: "Sono molto contento di essere qui e di far parte di questo club glorioso. Non so cosa dire se non che sono entusiasta ed onorato di essere qui". Bennacer, ma come ti vesti?

"Un messaggio ai tifosi rossoneri? Forza Milan, tutti insieme siamo una grande squadra. Darò tutto me stesso per i tifosi e per la mia squadra. Non vedo l'ora di iniziare, mi farò trovare ponto al 2000%", la carica dell'algerino.

Bennacer è reduce dalla vittoria della Coppa d'Africa: "Non mi aspettavo tutto questo successo perchè tre anni fa non giocavo con la nazionale. Sono stato paziente, mi sono allenato molto e adesso è tutto bellissimo. Sono molto felice per tutto questo".