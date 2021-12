Bennacer, compleanno amaro: salta il Genoa per labirintite

Altra tegola per il Milan: questa volta Stefano Pioli dovrà rinunciare a Ismael Bennacer per la sfida contro il Genoa. Il centrocampista, nel giorno del suo 24.esimo compleanno, non è stato convocato per labirintite. Un'altra assenza importante per i rossoneri che si aggiunge a quelle di Calabria, Rebic e Giroud. Per fortuna del mister del Milan ruolo abbastanza coperto con Tonali, Kessie e Bakayoko.