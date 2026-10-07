MILAN

Bartesaghi: "La fiducia non mi è mai mancata. Gila e Hutchinson mi stanno impressionando"

Il difensore dei rossoneri e dell'Under 21 e l'obiettivo di riprendersi una maglia da titolare dopo la sosta

07 Ott 2026 - 23:24
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Dopo la lunga sosta per le nazionali, il Milan è pronto a ripartire. Complici gli infortuni per Saelemaekers ed Estupinan, pronto a prendersi sempre più spazio Davide Bartesaghi: "La fiducia è tanta, l'ho sempre sentita e domani ci ritroveremo dopo questa lunga sosta e faremo del nostro meglio per preparare bene la sfida di Sassuolo. Noi abbiamo la nostra fiducia e cerchiamo di pensare a noi stessi, non alle altre squadre. Mi trovo bene a giocare a quattro o anche più alto, non ho preferenze".

È un Milan che può migliorare ancora: "Per fare meglio dovremo alzare l'asticella, a volte andiamo un po' in difficoltà ma tutto questo fa parte di un percorso, è normale". Bene l rapporto con l'allenatore: "Ad Amorim voglio bene, è un grande allenatore mi parla spesso e mi trovo bene". Mentre sui compagni che lo hanno impressionato: "Gila, perchè è un difensore duttile e anche Hutchinson che è davvero bravo tecnicamente e anche nello stretto".

Infine sui giovani, tra cui la sua Under 21 che ha appena conquistato il pass per l'Europeo di categoria: "È sempre il nostro momento per noi giovani, la nazionale U21 è la dimostrazione che questo movimento sta facendo bene".

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