Amorim, dopo il trionfo del derby, si tuffa in Europa e punta tutto sul turnover

Il derby vinto ha dato una scossa emotiva notevole al Milan. Amorim si gode il successo e una classifica finalmente credibile ma sa che, nel calcio italiano, non ci si può permettere passi falsi. Mai. Nemmeno in una competizione considerata minore, soprattutto per una big, come l'Europa League. L'inizio continentale rossonero non è certo da incorniciare. Tre punti in altrettante partite, con sconfitte sanguinose come quella casalinga con il Benfica o nella trasferta di Bournemouth. La vetta è lontana sei punti e, tra le capolista a quota nove, c'è la prossima avversaria: il Ferencvaros, club ungherese di grandissima tradizione.