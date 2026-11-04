VERSO MILAN-FERENCVAROS

Amorim, dopo il trionfo del derby, si tuffa in Europa e punta tutto sul turnover

I rossoneri, comunque, fermi a soli tre punti in classifica devono assolutamente vincere contro gli ungheresi

04 Nov 2026 - 11:37
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Il derby vinto ha dato una scossa emotiva notevole al Milan. Amorim si gode il successo e una classifica finalmente credibile ma sa che, nel calcio italiano, non ci si può permettere passi falsi. Mai. Nemmeno in una competizione considerata minore, soprattutto per una big, come l'Europa League. L'inizio continentale rossonero non è certo da incorniciare. Tre punti in altrettante partite, con sconfitte sanguinose come quella casalinga con il Benfica o nella trasferta di Bournemouth. La vetta è lontana sei punti e, tra le capolista a quota nove, c'è la prossima avversaria: il Ferencvaros, club ungherese di grandissima tradizione

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Nonostante la necessità di fare punti, il Milan sembra orientato a un ampio turnover, un po' un classico in questa edizione di Europa League. In porta ci sarà spazio per Torriani. In difesa, Mario Gila, rientrato anche lui contro l'Inter dopo un problema fisico, potrebbe essere sostituito da Filippo Terracciano. Un turno di riposo lo avrà sicuramente Modric in mezzo al campo, così come è probabile che anche Adrien Rabiot e Diego Moreira possano non essere schierati dal primo minuto. A centrocampo, quindi, spazio a Jashari e Musah. Sulle fasce tornerà Hutchinson, con il possibile ricorso di Comotto dall'altra parte. In attacco Gonçalo Ramos e Christian Pulisic dovrebbero avere un turno di riposo. Il sostituto del portoghese dovrebbe essere Camarda, alle cui spalle troverà spazio Alphadjo Cisse, capocannoniere dell'Europa League con tre gol. 

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