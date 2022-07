Amichevoli: buona la prima per il Milan, Almenno sconfitto 3-0

Positiva prima amichevole estiva per il Milan campione d’Italia in carica: i rossoneri, attesi a Milanello dal test contro il Lemine Almenno, formazione che milita nell’Eccellenza lombarda, vincono 3-0 grazie alle reti di Messias, Rebic e Gabbia e alla prova convincente del neo-acquisto Adli. In attesa del rientro di tutti i nazionali, Pioli lascia spazio a molti giocatori della Primavera soprattutto nella seconda parte del match.