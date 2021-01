Altri infortunati in casa Milan: si fermano Kjaer e Diaz

Non c'è pace per il Milan che esce dal derby con altri due giocatori infortunati: sono Simon Kjaer e Brahim Diaz. Il difensore centrale, che ha dovuto abbandonare il campo nel corso del primo tempo contro l'Inter, si è infortunato al muscolo retto femorale della coscia sinistra e sarà rivalutato con ulteriore risonanza fra una settimana.A Bologna sarà ballottaggio Kalulu-Tomori per affiancare Romagnoli. Il trequartista, invece, ha un problema ai flessori della coscia sinistra, ha già iniziato le cure del caso e verrà monitorato secondo evoluzione clinica. Lo spagnolo è più che a rischio per la sfida di sabato con i rossoblù.