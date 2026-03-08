Allegri: "L'Inter rimane la favorita, ma abbiamo una vittoria in meno per il nostro obiettivo"

© Getty Images
© Getty Images
L'allenatore rossonero ha commentato l'importantissima vittoria rossonera nel derby
© Getty Images
© Getty Images
Max Allegri risponde subito, su Dazn, alla domanda sull'ultima volta in cui il Milan ha vinto entrambi i derby nella stessa stagione: "Se mi ricordo com'è finita? Quella stagione abbiamo vinto il campionato, ma ora l'Inter ha 7 punti di vantaggio e sono tanti. Potevamo essere più lucidi negli ultimi 30 metri, ma c'è da essere contenti. Abbiamo raggiunto quota 60, tenendo dietro Como e Juve. Abbiamo lavorato 6 mesi per arrivare a marzo nelle migliore condizioni, ora si decide la stagione. Se abbiamo preparato l'azione del gol? Luis Henrique è un buon giocatore, ma avevamo preparato quella situazione e già prima del gol c'era stato un cross di Rabiot. Estupinan, passandogli davanti, poteva fregarlo. Bravo anche Fofana per l'assist, tutta la squadra sta meglio ed era importante fare risultato. Ci ha fatto molto piacere la presenza della proprietà, ma non abbiamo ancora raggiunto nulla. Molto contenti della vittoria, ma ce ne manca una in meno per il nostro obiettivo".
Allegri ha poi parlato di come lui e lo staff avessero deciso di iniziare la gara: "Nel primo tempo abbiamo corso molto, nel secondo ci siamo un po' abbassati e concesso qualche cross ma non grande occasioni. Abbiamo difeso in modo ordinato e avuto qualche situazione favorevole. Detto questo, l'Inter rimane nettamente la favorita del campionato. Abbiamo passato un paio di mesi con 13/14 giocatori. Quando sei in quei momenti lì, hai una strategia in mente, in altri ne hai un'altra. I ragazzi hanno fatto sforzi importanti, ora i ragazzi stanno tutti bene e c'è modo di tenere questa intensità fin dai primi minuti. Stiamo bene fisicamente e questa vittoria ci dà morale".