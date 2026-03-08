QUI MILAN

Allegri: "L'Inter rimane la favorita, ma abbiamo una vittoria in meno per il nostro obiettivo"

L'allenatore rossonero ha commentato l'importantissima vittoria rossonera nel derby

08 Mar 2026 - 23:27
1 di 23
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Max Allegri risponde subito, su Dazn, alla domanda sull'ultima volta in cui il Milan ha vinto entrambi i derby nella stessa stagione: "Se mi ricordo com'è finita? Quella stagione abbiamo vinto il campionato, ma ora l'Inter ha 7 punti di vantaggio e sono tanti. Potevamo essere più lucidi negli ultimi 30 metri, ma c'è da essere contenti. Abbiamo raggiunto quota 60, tenendo dietro Como e Juve. Abbiamo lavorato 6 mesi per arrivare a marzo nelle migliore condizioni, ora si decide la stagione. Se abbiamo preparato l'azione del gol? Luis Henrique è un buon giocatore, ma avevamo preparato quella situazione e già prima del gol c'era stato un cross di Rabiot. Estupinan, passandogli davanti, poteva fregarlo. Bravo anche Fofana per l'assist, tutta la squadra sta meglio ed era importante fare risultato. Ci ha fatto molto piacere la presenza della proprietà, ma non abbiamo ancora raggiunto nulla. Molto contenti della vittoria, ma ce ne manca una in meno per il nostro obiettivo". 

Allegri ha poi parlato di come lui e lo staff avessero deciso di iniziare la gara: "Nel primo tempo abbiamo corso molto, nel secondo ci siamo un po' abbassati e concesso qualche cross ma non grande occasioni. Abbiamo difeso in modo ordinato e avuto qualche situazione favorevole. Detto questo, l'Inter rimane nettamente la favorita del campionato. Abbiamo passato un paio di mesi con 13/14 giocatori. Quando sei in quei momenti lì, hai una strategia in mente, in altri ne hai un'altra. I ragazzi hanno fatto sforzi importanti, ora i ragazzi stanno tutti bene e c'è modo di tenere questa intensità fin dai primi minuti. Stiamo bene fisicamente e questa vittoria ci dà morale".

Leggi anche

Modric solita regia illuminata, Estupinan risolve con un capolavoro

milan-inter
allegri

Ultimi video

00:24
DICH CHIVU 7/3 DICH

Chivu: "Non perdere quello di buono fatto fin ora"

02:15
Allegri: "Importante tornare a vincere in casa. Scudetto? Pensiamo ad arrivare a 70 punti il prima possibile"

Allegri: "Importante tornare a vincere in casa. Scudetto? Pensiamo ad arrivare a 70 punti il prima possibile"

01:11
Lecce-Cremonese 2-1: gli highlights

Lecce-Cremonese 2-1: gli highlights

01:11
Genoa-Roma 2-1: gli highlights

Genoa-Roma 2-1: gli highlights

01:10
Fiorentina-Parma 0-0: gli highlights

Fiorentina-Parma 0-0: gli highlights

01:13
Bologna-Verona 1-2: gli highlights

Bologna-Verona 1-2: gli highlights

03:15
Milan-Inter 1-0: gli highlights

Milan-Inter 1-0: gli highlights

02:00
Dimarco: "Abbiamo creato troppo poco, ma niente paura, gestiamo il vantaggio"

Dimarco: "Abbiamo creato troppo poco, ma niente paura, gestiamo il vantaggio"

01:33
MCH BENFICA-PORTO 2-2 MCH

Benfica-Porto 2-2: highlights

01:02
DICH GROSSO PRE LAZIO 8/3 DICH

Grosso: "Abbiamo fatto cose incredibili"

03:19
DICH SPALLETTI POST PISA DICH

Spalletti: "Lotta Champions? Mantenere questa determinazione"

01:52
DICH CALABRESI POST JUVENTUS DICH

Calabresi: "Vogliamo tornare a vincere"

01:06
DICH CAMBIASO POST PISA DICH

Cambiaso: "Vittoria importante, vogliamo vincere anche le prossime"

00:10
MCH CARDINALE A MILANELLO PRE DERBY MCH

Cardinale a Milanello con vista sul derby

01:11
DICH SU THURAM E ALTRI DICH

Chivu: "Thuram ha la febbre. Pio Esposito? Stagione impressionante"

00:24
DICH CHIVU 7/3 DICH

Chivu: "Non perdere quello di buono fatto fin ora"

I più visti di Milan

 Alessandro Bastoni

Il caso Bastoni aleggia anche sul derby: le parole di Chivu e il messaggio (indiretto) di Allegri

MCH CARDINALE A MILANELLO PRE DERBY MCH

Cardinale a Milanello con vista sul derby

DICH ALLEGRI 7/3 DICH

Allegri: "Il mio futuro? Sto bene qui. Leao fa bene a uscire di casa"

Da Shevchenko a Zanetti, tutti i record del derby del Milano

LIVE Milan-Inter, l'avvicinamento al derby: record di incassi per la A, Curva Sud rinuncia alla coreografia

Dal 2010 al 2012 al Milan, due gol segnati contro l’Inter. Quattro le reti ai nerazzurri da quando è tornato rossonero, nel gennaio 2020.

Inter e Milan, chi ha segnato nel derby con entrambe le maglie

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:32
Inter, Dimarco: "Mani di Ricci? Si poteva fare un check... Abbiamo creato troppo poco per fare male al Milan"
23:14
Modric: "I rumors sul mio futuro non mi interessano". Estupinan: "Gol più importante della mia carriera"
22:33
Milan: Rabiot diffidato e ammonito, salterà la Lazio
21:22
Milan-Inter, Bastoni fischiato ancora
21:04
Clamoroso in Scozia: Rangers-Celtic finisce con una rissa tra tifosi in campo