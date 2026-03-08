Allegri: "L'Inter rimane la favorita, ma abbiamo una vittoria in meno per il nostro obiettivo"

Allegri ha poi parlato di come lui e lo staff avessero deciso di iniziare la gara: "Nel primo tempo abbiamo corso molto, nel secondo ci siamo un po' abbassati e concesso qualche cross ma non grande occasioni. Abbiamo difeso in modo ordinato e avuto qualche situazione favorevole. Detto questo, l'Inter rimane nettamente la favorita del campionato. Abbiamo passato un paio di mesi con 13/14 giocatori. Quando sei in quei momenti lì, hai una strategia in mente, in altri ne hai un'altra. I ragazzi hanno fatto sforzi importanti, ora i ragazzi stanno tutti bene e c'è modo di tenere questa intensità fin dai primi minuti. Stiamo bene fisicamente e questa vittoria ci dà morale".