Le pagelle del Milan: Modric solita regia illuminata, Estupinan risolve con un capolavoro

© Getty Images
© Getty Images
Promossa in blocco la difesadi Enzo Palladini
© Getty Images
© Getty Images
MILAN
Maignan 6,5 - Il grande portiere si vede quando deve fare poche parate. L'uscita perfetta su Mkhitaryan poco prima dell'1-0 rossonero merita una note d'encomio.
Tomori 6,5 - Qualche dolorino in zona pubica nei primi minuti crea allarme sulla panchina rossonera, ma poi l'inglese si riprende e presidia la sua zona con l'abituale sicurezza.
De Winter 6,5 - Sempre più integrato nella realtà milanista dopo un iniziale periodo di adattamento. Gioca con il piglio del leader, trasferendo sicurezza ai compagni.
Pavlovic 7 - Solita prestazione gladiatoria. Fa sentire la sua forza ai giovani attaccanti avversari e non disdegna qualche uscita prepotente.
Saelemaekers 6 - Molta corsa come al solito, ma anche molta attenzione per limitare sulla fascia Dimarco.
Fofana 6 - Trovandosi accanto a due fonti di gioco come Modric e Rabiot, lavora di forza e di polmoni in mezzo al campo, anche se quando deve aiutare a costruire incappa in qualche controllo approssimativo.
Dal 28' st Ricci 6 - Contributo di quantità, quello che serve quando viene buttato dentro.
Modric 7 - Sa sempre prima quello che succederà una manciata di secondi dopo. Dote molto rara nel calcio, che fa di questo splendido quarantenne un leader tuttora indispensabile. Fondamentale anche quando c'è da dirigere la fase difensiva.
Rabiot 6,5 - ll complemento perfetto di Modric. Se il croato è la mente, il francese è il braccio, l'esecutore perfetto di tutte le idee.
Estupinan 7 - Per istinto o per ordini di scuderia all'inizio cura molto la fase difensiva, evitando sortite rischiose e mettendoci l'aggressività che serve. Però quando va avanti fa esplodere lo stadio con il gol stupendo dell'1-0.
Leao 6,5 - Mette subito in chiaro che ha molta voglia di disputare un grande derby. Aggressivo sui portatori avversario, disponibile al lavoro difensivo. Molto motivato e spesso pericoloso soprattutto nella sua specialità, le ripartenze.
Dal 28' st Fullkrug 5,5 - Quando entra, il Milan è attento soprattutto alla fase difensiva
Pulisic 6 - Svaria molto, togliendo punti di riferimento alla difesa avversaria e creando diversi problemi ai nerazzurri.
Dal 38' st Nkunku sv.
Allenatore Allegri 7 - Nelle grandi partite il Milan non sbaglia praticamente mai e questo è un merito del suo allenatore.