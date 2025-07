Allegri chiude la tournée asiatica: “Buon lavoro, ma in Italia cambierà tutto”

Testa al presente per Allegri, che vuole mantenere i piedi per terra e si sofferma sull’equilibrio che servirà durante questa stagione: “Al momento bisogna fare sempre un passo alla volta, pensare di partita in partita e soprattutto di giorno in giorno. Dobbiamo lavorare come ho sempre detto, ci vuole serenità e grande equilibrio. Non dobbiamo esaltarci quando le cose vanno bene perché ci saranno dei momenti di difficoltà, e in quei momenti di difficoltà bisogna essere bravi a non farsi trascinare nella depressione e nell’autolesionismo". Nell'approccio di Allegri a questa seconda avventura in rossonero, fondamentale sarà l'aspetto mentale e la gestione del gruppo: "La difficoltà è più a livello mentale, bisogna essere bravi a mantenere equilibrio sapendo che il campionato è una crociera di 38 partite dove bisogna viaggiare sempre alla stessa velocità. Siamo stati accolti benissimo qui con grande entusiasmo. Ci sono molti tifosi milanisti e stasera lo stadio era bello pieno. È stata una bella serata, un bell’allenamento e siamo contenti di come abbiamo lavorato. Ora bisogna mettere da parte questo primo mese, bisogna tornare in Italia. Avremo ancora due amichevoli, una a Dublino e una a Londra, e poi avremo una partita importante che è quella della Coppa Italia”.