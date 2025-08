Maripan: "Sono uno da Toro, ne ho compreso l'anima"

Il difensore cileno del Torino, Guillermo Maripan, dopo un ambientamento difficile in Serie A è pronto a dare il suo contributo nella seconda stagione in granata: "Mi sento un capitano senza fascia, sempre, tutti i giorni, per personalità e capacità di essere leader". Baroni dalla sua esperienza si aspetta molto: "Per me in Italia c'è stato un prima e un dopo quell'espulsione contro l'Inter. Ho cambiato modo di difendere, ho capito il campionato e i tempi di gioco. Io sono sempre pronto ad andare in battaglia. Ho capito che la cosa più importante è incarnare sempre lo spirito del Toro".