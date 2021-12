Allarme Milan, trauma contusivo-distorsivo al ginocchio per Kjaer

Ancora brutte notizie per il Milan. Praticamente al primo contrasto a centrocampo, al primo minuto della gara di Marassi contro il Genoa, Pioli ha perso Simon Kjaer, che si è prima accasciato a terra ed è stato poi portato fuori in barella per essere sostituito da Gabbia. Da un primo riscontro medico si tratterebbe di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro, ma è evidente che il giocatore sarà sottoposto nelle prossime ore a ulteriori accertamenti che, si spera, escludano maggiori complicazioni. Kjaer ha infatti immediatamente mostrato parecchio dolore e il timore è che possano essere coinvolti eventualmente i legamenti.