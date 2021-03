Al Milan l'Oscar degli infortuni: una stagione con l'infermeria piena

EMERGENZA ROSSONERA

Bennacer il giocatore con più assenze: fuori causa per ben 17 partite finora

In casa Milan prosegue la conta degli infortuni. Il ko di Rebic allunga infatti la lista stagionale dell'infermeria rossonera. Un lungo elenco che ha spesso costretto Pioli a inventarsi soluzioni in ogni zona del campo. Tabellini alla mano, quest'anno il Diavolo ha dovuto fare a meno a più riprese di tanti giocatori per un totale complessivo di 77 partite saltate dal primo minuto sulle 275 giocate in Serie A (25 giornate per 11 calciatori): circa il 30%. Numeri da Oscar degli infortuni. Getty Images

Una stagione tartassata da moltissimi problemi fisici (oltre che dal Covid) e da un'emergenza continua da gestire con tante partite ravvicinate da giocare. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i rossoneri che in questa stagione hanno dovuto alzare bandiera bianca. Con solo 8 gare disputate in campionato, in cima alla classifica delle assenze c'è Bennacer. Ma l'algerino, come riporta Tuttosport, è soltanto la punta dell'icerberg dell'emergenza rossonera.

Dietro a Bennacer per quanto riguarda gli infortuni si piazzano infatti Ibra con 12 gare perse e Rebic a quota 11. Nella graduatoria dei forfait rossoneri poco più distanti ci sono poi Kjaer (7) e Romagnoli (6), mentre Calhanoglu ha giocato titolare 18 volte su 25. E questi sono solo i giocatori costretti a restare fuori per più giornate. A loro, infatti, nel corso della stagione si sono aggiunti anche altri ko più brevi che hanno comunque costretto spesso Pioli ad andare in campo con uomini e soluzioni tecnico-tattiche obbligate.