Accusò Theo Hernandez di stupro a Marbella: tutto falso, modella condannata

L'episodio, rivelatosi inventato, risaliva a giugno 2017, quando il francese giocava nelle fila dell'Alaves in prestito dall'Atletico Madrid, circa un mese prima di essere acquistato dal Real Madrid. La modella e il giocatore si erano visti in una discoteca di Marbella: secondo la sentenza, i due ebbero un rapporto consenziente e non ci fu nessun abuso da parte del calciatore, come invece sostenuto dalla donna.