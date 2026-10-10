DOPO L'ATTO VANDALICO

A casa Milan la nuova opera dedicata a Franco Baresi: "Preservatela insieme ai suoi valori"

Luca Rosada, conosciuto come Lucas Street Art, ha risposto così al gesto di vandalismo ai danni del primo murales

10 Ott 2026 - 11:55
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"Sono onorato di aver realizzato quest'opera per una leggenda eterna. Grazie a tutti i tifosi. Da oggi il muro appartiene a voi: preservatelo insieme ai valori autentici del nostro Capitano, primo fra tutti il rispetto". Così Luca Rosada, conosciuto come Lucas Street Art, alla consegna della nuova opera dedicata a Franco Baresi a Casa Milan. Il suo primo lavoro in memoria della leggenda rossonera era stato vandalizzato nei giorni scorsi. "Spero che i sei valori sull'opera (rispetto, umiltà, coraggio, Fedeltà, sacrificio, eleganza) siano di monito per tutti i ragazzi - ha detto ancora l'artista - Baresi prima di essere un campione nello sport è stato un campione di vita".

© instagram

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