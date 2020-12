16 dicembre 1899-16 dicembre 2020: il Milan compie 121 anni

AUGURI

Giornata di festa per il Milan che oggi, 16 dicembre 2020, spegne idealmente 121 candeline. Un ottimo momento per festeggiare visto il primo posto in campionato e la qualificazione ai sedicesimi di Europa League della squadra di Pioli. Da quel 16 dicembre del 1899 il club rossonero è diventato una della squadre più importanti d'Italia, ma anche d'Europa e del mondo grazie ai grandi successi degli anni 50′ e '60 e, soprattutto, grazie ai trionfi dell'era Berlusconi che lo consacrarono definitivamente anche fuori dai confini italici. Oggi, grazie al sorprendente cammino dei ragazzi di Pioli dal post lockdown, per i tifosi del Diavolo ricordare quei successi è più dolce, nonostante gli ultimi anni di delusioni.

Su Twitter gli auguri dellae del presidente rossonero,che ha scritto: "121 anni di storia, amore, passione, fedeltà, orgoglio e vittorie. E un futuro da scrivere e costruire insieme. Buon Compleanno al nostro Milan".

Lo stesso account ufficiale del Milan ricorda poi come il 16 dicembre sia anche la data dell'ultimo grande trionfo internazionale dei rossoneri: la vittoria, 13 anni fa, delcontro ilnella finale di Yokohama.

"Buon Compleanno Ac Milan. 121 anni fa veniva fondato il Milan cricket and Football Club. Tra i soci fondatori Alfred Edwards ed Herbert Kilpin. Per i profondi conoscitori della storia del Club la data corretta sarebbe il 13 dicembre, ma mi attengo alle maggiori fonti di informazione. Sorry". Questo invece il messaggio Facebook diuno dei pilastri del Milan di Sacchi e Capello.