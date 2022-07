Milan, carica Leao: "Scaldiamo i motori per qualcosa di grande"

MILAN

Il portoghese si prepara per la nuova stagione e sui social avverte: "Nuove onde in arrivo"

Dopo le meritate vacanze e con la questione rinnovo di contratto ancora sul tavolo, Rafael Leao è tornato a Milanello carico per l'inizio della nuova stagione. Il portoghese classe 1999 si allena intensamente e affida ai social tutta la sua voglia di Milan: "Nuove onde in arrivo - ha scritto sul proprio profilo Instagram - Scaldiamo i motori per qualcosa di grande. Siamo tornati!!".

Un messaggio che di certo fa piacere ai tifosi rossoneri, che mentre aspettano ancora il primo vero colpo di mercato di questa sessione estiva seguono con un pizzico di ansia (i casi Donnarumma e Kessie sono ferite ancora aperte) la trattativa per il rinnovo del portoghese, in scadenza nel 2024 e "blindato" da una clausola di 150 milioni di euro. Vedi anche Milan Milan, De Ketelaere non si nasconde: "Mi sento pronto a lasciare il Bruges, sogno Mondiale e Champions"

I contatti tra le parti proseguono e il Milan si è già detto pronto ad alzare lo stipendio del giocatore sino a sei milioni a stagione con prolungamento fino al 2027, ma nonostante la volontà del ragazzo sembri essere quella di rimanere a Milano l'accordo con Mendes non è ancora stato trovato e il caso del risarcimento allo Sporting Lisbona potrebbe dilatare ulteriormente i tempi. Il Lille infatti ha impugnato presso il Tribunale Federale Svizzero la decisione del Tribunale dello Sport che prevedeva il pagamento di una multa di 20 milioni ai portoghesi da parte del club francese e di Leao e quindi il procedimento passa nelle aule civili e il risarcimento allo Sporting Lisbona è da considerarsi al momento congelato.

Intanto Leao si allena e dimostra sui social tutta la sua voglia di Milan, i tifosi rossoneri sperano che lo faccia presto anche mettendo la firma sul nuovo contratto.