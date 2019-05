"La notte più bella": a 30 anni di distanza omaggio alla prima Coppa dei Campioni vinta dal Milan di Berlusconi

22/05/2019

Il primo successo internazionale che ha dato il via a un'era stellare che ha portato i rossoneri a vincere altri 29 trofei in 31 anni. L'origine dei successi che hanno issato Berlusconi a diventare il presidente più vincente della storia del calcio, insieme a Santiago Bernabeu. Lo speciale, attraverso la narrazione del direttore di SportMediaset Alberto Brandi, ripercorrerà i momenti più emozionanti di quella sfida finita 4-0 per il Milan e giocata a Barcellona, in un Camp Nou stracolmo di tifosi milanisti. Non mancheranno testimonianze dirette e interviste esclusive a chi quella partita la visse da protagonista, come Arrigo Sacchi, Adriano Galliani, Filippo Galli, Carlo Pellegatti oltre allo stesso ex presidente rossonero.