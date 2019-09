Theo Hernandez è pronto a tornare in campo dopo l'infortunio e ha raccontato i suoi primi mesi da rossonero. "Non conoscevo Giampaolo ma è un allenatore molto bravo. In allenamento è molto aggressivo, molto intenso - ha spiegato a Milan TV -. Con lui e con questa rosa faremo buone cose". "Sono molto felice di essere al Milan, mi trovo molto bene con i miei compagni di squadra, con lo staff e con tutti - ha aggiunto -. Voglio tornare in campo, ho avuto un po' di sfortuna con questa lesione ma sono cose che nel calcio capitano". "Sto molto bene, a mio agio, il recupero procede lentamente ma in maniera positiva - ha concluso -. Ho molta voglia di tornare a giocare".