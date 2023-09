© Getty Images

Tijjani Reijnders è arrivato al Milan da giocatore poco conosciuto e in appena tre partite ufficiali è già entrato nel cuore di ogni rossonero: eleganza, tecnica e corsa non mancano mai quando si parla di lui. L'ex giocatore dell'Az Alkmaar ha rilasciato una intervista al giornale olandese NOS, in cui ha parlato delle sue ambizioni e dell'ambientamento a Milano. Obiettivi per l'anno?

"Anche se la stagione è appena iniziata, siamo sulla strada giusta. Voglio davvero vincere lo scudetto. Non ho vinto nessun premio in vita mia, voglio che sia il primo in questo bellissimo club."