Milan, David è la punta del futuro: c'è il piano. Garantisce il Lille

MILAN

Giroud non è per sempre: caccia al bomber del futuro, il canadese è in pole

Con un acquisto improvvisato e last minute, il Milan ha chiuso un mercato estivo a dir poco impetuoso. Non è arrivata la ciliegina sulla torta, ossia Taremi, bensì Luka Jovic, giunto nella sede rossonera per firmare in fretta e furia a poche ore dal gong. "Era nella nostra lista, ci farà comodo" ha detto testualmente Pioli, ma nella testa dei dirigenti rossoneri è già partita la caccia al bomber del futuro. Quello da portare a casa nel giugno del 2024: un profilo valido ma soprattutto futuribile. Identikit che risponde perfettamente al nome di Jonathan David del Lille.

Classe 2000, il canadese è esploso nel Gent prima di approdare in Ligue 1 nel 2020: con il Lille ha alzato al cielo un campionato e una supercoppa nazionale. Ciò senza far mancare il suo contributo alla nazionale: con 25 reti è il secondo marcatore della storia del Canada. Tutto ad appena 23 anni. Il feeling con il gol è testimoniato anche dalle statistiche col suo club: 2 reti in questo primissimo scorcio di stagione, e ben 24 lo scorso anno. Numeri passati tutt'altro che inosservati in Via Aldo Rossi, dove hanno focalizzato anche il contratto in scadenza nel 2024. Insomma David può diventare una grande opportunità: l'idea è quella di lavorarci in anticipo per bruciare la concorrenza.

Ad aiutare potrebbero essere i buoni rapporti con il Lille: proprio dai transalpini i rossoneri hanno già prelevato Maignan e Leao negli ultimi anni, due veri e propri assegni circolari. E se consideriamo pure Osimhen oltre al portoghese, è evidente come 'i mastini' siano delle vere e proprie garanzie in tema attaccanti. L'affondo per David è partito: Taremi è già un lontano ricordo in casa Milan.