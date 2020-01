Milan, senti Raiola: "Consiglio a Elliott di trovare presto un nuovo proprietario"

L'INTERVISTA

Intercettato a Brescia dal nostro Claudio Raimondi, Mino Raiola si è concesso ai microfoni senza risparmiarsi tra campo e mercato. A partire da Ibra: "Come vedo il nuovo Ibra?Non è un nuovo Ibra, perché per me è sempre quello solito, che ha voglia di vincere. Penso che stia cercando di fare il suo meglio per la squadra, che è quello che era il suo obiettivo. Il mio è quello di farlo finire, se deve finire perché io spero che non finisca mai, in una delle squadre in cui lui ha giocato e comunque in Europa, dove il calcio è più prestigioso che in America". Tornando alla trattativa, perché ci ha pensato tanto?

"Io non so se ha pensato tanto, erano le tempistiche normale di una trattativa. Poi il Milan, con un fondo alle spalle come Elliott, magari non reagisce con i tempi che avevamo noi e magari noi per il Milan non reagivamo con i tempi che avrebbero voluto loro. Alla fine va bene, poi c'erano tante alternative, tante storie sul piatto. Quando cominci a pensare ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro. Se ha scelto il Milan vuol dire che questa era la sua volontà".

Da Ibra a Donnarumma: il progetto Milan va bene per lui?

"Il mio consiglio a Elliott è quello di trovare presto un nuovo proprietario perché il Milan ha sempre fatto bene con un proprietario che ha le stesse ambizioni del club. Io non so se Elliott ha questa ambizione. Contratto in scadenza? Io prima di tutto sto ancora aspettando che i tifosi mi chiedano scusa, perché intanto tutto quello che ho detto fino ad ora era vero e avevo ragione (il riferimento è ai cinesi, ndr) e le persone che mi hanno minacciato di morte e volevano venire a casa mia poi non le ho più sentite. Io non avanzo giudizi. Vado avanti così e vediamo: lui ha un contratto di due anni e non ho né la voglia né l'idea di creare qualsiasi polverone su Gigio Donnarumma. Ha il contratto, stiamo bene, stiamo bene con la proprietà e poi vedremo".

Pogba-Juve può realizzarsi di nuovo?

"I tifosi della Juve, come tutti i tifosi del mondo, devono sognare perché se non sogni vuol dire che sei morto. Ognuno ha il diritto di sognare quello che vuole, ma io non lavoro nei sogni, io lavoro cercando di fare le scelte giuste nel momento giusto con i miei giocatori e cercando di farli contenti e farli avanzare nella carriera. Adesso dire che Pogba lascia il Manchester United per andare alla Juve o al Real o al Barcellona non è il momento