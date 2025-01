Nel corso della semifinale di Supercoppa italiana contro la Juventus, Emerson Royal è stato ammonito e per il brasiliano è un giallo che pesa moltissimo. Infatti l'ex Tottenham era diffidato in campionato e secondo il regolamento della competizione, con il giallo in Supercoppa, è scattata la squalifica in Serie A che gli farà saltare la gara contro il Cagliari.