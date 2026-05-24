Milan, Roma, Como e Juve, quanto vale la qualificazione alla Champions?

I giornali: domenica 24 maggio 2026
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Corsa Champions alla volata finale: quattro squadre per gli ultimi due posti. Milan, Roma, Como e Juventus lottano per le posizioni in classifica e anche per i conseguenti premi in denaro: tra il secondo e il sesto posto ballano circa 6 milioni di euro, ma a fare la differenza sono i premi Uefa. La Uefa stabilisce la cifra da dare alle squadre unendo le quote partecipazione, il market pool e il ranking e quindi la Roma sarebbe la squadra col premio più ricco grazie agli ottimi percorsi europei degli scorsi anni, mentre il Como quella che guadagnerebbe di meno, non avendo mai giocato le coppe.
Roma: 43,5 milioni con la Champions, 14,7 milioni con l'Europa League
Juventus: 42,6 milioni con la Champions, 14,4 milioni con l'Europa League
Milan: 38,5 milioni con la Champions, 13,4 milioni con l'Europa League
Como: 34,9 milioni con la Champions, 12,7 milioni con l'Europa League
Primo posto (Inter, aritmetico): 15,7 milioni di euro
Secondo posto (Napoli): 13,2 milioni di euro
Terzo posto (Milan): 11,3 milioni di euro
Quarto posto (Roma): 9,4 milioni di euro
Quinto posto (Como). 8,1 milioni di euro
Sesto posto (Juventus): 6,9 milioni di euro
Settimo posto (Atalanta, aritmetico): 5,6 milioni di euro
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