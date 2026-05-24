Milan, Roma, Como e Juve, quanto vale la qualificazione alla Champions?

24 Mag 2026 - 11:09
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Pallone Champions League © afp

Pallone Champions League © afp

Corsa Champions alla volata finale: quattro squadre per gli ultimi due posti. Milan, Roma, Como e Juventus lottano per le posizioni in classifica e anche per i conseguenti premi in denaro: tra il secondo e il sesto posto ballano circa 6 milioni di euro, ma a fare la differenza sono i premi Uefa. La Uefa stabilisce la cifra da dare alle squadre unendo le quote partecipazione, il market pool e il ranking e quindi la Roma sarebbe la squadra col premio più ricco grazie agli ottimi percorsi europei degli scorsi anni, mentre il Como quella che guadagnerebbe di meno, non avendo mai giocato le coppe.

Queste le cifre che assegnerà la Uefa secondo Calcio&Finanza:

 
Roma: 43,5 milioni con la Champions, 14,7 milioni con l'Europa League
Juventus: 42,6 milioni con la Champions, 14,4 milioni con l'Europa League
Milan: 38,5 milioni con la Champions, 13,4 milioni con l'Europa League
Como: 34,9 milioni con la Champions, 12,7 milioni con l'Europa League

I premi della Serie A:

 
Primo posto (Inter, aritmetico): 15,7 milioni di euro
Secondo posto (Napoli): 13,2 milioni di euro
Terzo posto (Milan): 11,3 milioni di euro
Quarto posto (Roma): 9,4 milioni di euro
Quinto posto (Como). 8,1 milioni di euro
Sesto posto (Juventus): 6,9 milioni di euro
Settimo posto (Atalanta, aritmetico): 5,6 milioni di euro

I giornali: domenica 24 maggio 2026

1 di 26
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

Ultimi video

01:25
DICH ALLEGRI SU CAGLIARI PER SITO 23/5 DICH

Allegri: "Manca solo un passo. Serve una partita seria"

01:18
DICH SPALLETTI SU RESPONSABILITA' 23/5 DICH

Spalletti: "Non scarico le mie responsabilità sui miei calciatori"

00:56
DICH SPALLETTI SU RAPPORTO CON COMOLLI 23/5 DICH

Spalletti: "Voglio partecipare alla creazione della Juve del futuro"

03:06
DICH SPALLETTI SU FUTURO 23/5 DICH

Spalletti: "Mai pensato alle dimissioni"

00:38
DICH SPALLETTI SU DERBY 23/5 DICH

Spalletti e il derby: "Mi aspetto una reazione degna"

01:00
DICH GASPERINI SU FRIEDKIN PER SITO 23/5 DICH

Gasperini "chiama" i Friedkin: "Fondamentale la loro presenza"

00:50
Serie A, la volata Champions in 90': calendario e resoconto scontri diretti

Serie A, la volata Champions in 90': calendario e resoconto scontri diretti

01:40
DICH GASPERINI SU SUO LAVORO E GRUPPO PER SITO 23/5 DICH

Gasperini: "Non è stato facile, ma abbiamo fatto un grande lavoro"

01:39
DICH GASPERINI SU ATTESA CHAMPIONS PER SITO 23/5 DICH

Gasperini, match point Champions: "Servirà attenzione e non tensione"

01:36
DICH CUESTA PRE PARMA SASSUOLO 25 05

Cuesta: "Vogliamo finire bene, per me grande esperienza a Parma"

01:23
DICH GIAMPAOLO PRE COMO PER SITO

Giampaolo: "Impresa paragonabile alla scalata dell'Everest, ma non è impossibile"

01:51
DICH ALLEGRI SU MAROTTA PER SITO 23/5 DICH

Allegri risponde a Marotta sulla seconda stella: "Per noi è uno stimolo"

01:43
DICH ALLEGRI SU CARDINALE PER SITO 23/5 DICH

Allegri difende Cardinale: "Ci mette grande passione e lo ha dimostrato"

00:41
DICH ALLEGRI SU RITIRO PER SITO 23/5 DICH

Allegri e il ritiro: "Lo hanno deciso i giocatori, grande segno di responsabilità"

00:54
DICH ALLEGRI SU SOCIETA' PER SITO 23/5 DICH

Allegri: "La cosa più importante è una società forte, questa lo è"

01:25
DICH ALLEGRI SU CAGLIARI PER SITO 23/5 DICH

Allegri: "Manca solo un passo. Serve una partita seria"

I più visti di Calcio

DICH MAROTTA 21/5 DICH

Marotta: "A Milano gli unici con due stelle, siamo la squadra della città"

DICH OTO MODRIC PER SITO 22/5 DICH

Modric: "Sono pronto, rientro col Cagliari. Allegri eccezionale. Futuro? Qui sto bene"

DICH SPALLETTI SU FUTURO 23/5 DICH

Spalletti: "Mai pensato alle dimissioni"

Conte già rimpianto

Conte è già un rimpianto, ma Napoli sogna Guardiola

Accomando: "Mercato Juve: Spalletti resta e potrebbe spingere Vlahovic al rinnovo"

Juve, Conte può arrivare in un solo caso. Rinnovo Vlahovic: prossima settimana decisiva

DICH ALLEGRI SU CAGLIARI PER SITO 23/5 DICH

Allegri: "Manca solo un passo. Serve una partita seria"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Pallone Champions League
11:09
Milan, Roma, Como e Juve, quanto vale la qualificazione alla Champions?
10:54
Derby della Mole, a Torino nella notte sfiorato scontro tra ultrà
09:10
Girona retrocesso, Betis in Champions e... i verdetti della Liga. Anche la Spagna può avere 9 squadre in Europa
23:59
Pisa, Hiljemark: "Ho ancora un anno di contratto, voglio continuare qui"
23:38
Liga: Barcellona ko e Real vincente, retrocedono Maiorca e Girona