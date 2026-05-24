Milan, Roma, Como e Juve, quanto vale la qualificazione alla Champions?

Corsa Champions alla volata finale: quattro squadre per gli ultimi due posti. Milan, Roma, Como e Juventus lottano per le posizioni in classifica e anche per i conseguenti premi in denaro: tra il secondo e il sesto posto ballano circa 6 milioni di euro, ma a fare la differenza sono i premi Uefa. La Uefa stabilisce la cifra da dare alle squadre unendo le quote partecipazione, il market pool e il ranking e quindi la Roma sarebbe la squadra col premio più ricco grazie agli ottimi percorsi europei degli scorsi anni, mentre il Como quella che guadagnerebbe di meno, non avendo mai giocato le coppe.